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1 октября 19, 13:45
Мультфильм "Йети" возглавил американский прокат
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В Северной Америке по итогам прошедших выходных лидером проката стал анимационный фильм под названием "Йети", рассказывающий о компании альпинистов, которая встречает на Эвересте одинокое мифическое существо, очень похожее на йети.
Люди решают помочь ему найти его давно потерянную семью. "Йети" дебютировал с результатом в 20,8 миллиона долларов.

Производственный бюджет проекта составил 75 миллионов долларов, поэтому только для окупаемости ему потребуется не менее 170-200 миллионов долларов.

На втором месте оказался фильм "Аббатство Даунтон", созданный на основе популярного телевизионного сериала. Его сборы во вторые выходные составили 14,5 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга заняла лента "Стриптизерши", собравшая еще 11,4 миллиона долларов.

Стоит также отметить весьма посредственный результат боевика "Рэмбо 5: Последняя кровь", который за десять дней поката смог заработать лишь 46 миллионов долларов при стоимости в 50 миллионов долларов. Также уже очевидно, что фильму ужасов "Оно 2" не удастся даже приблизиться к результату первой части: его сборы едва превысили 400 миллионов долларов после четвертых выходных в прокате.

Источник: https://kinoafisha.ua
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