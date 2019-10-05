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1 октября 19, 13:56
Трейлер второго сезона сериала "Касл-Рок" (ВИДЕО)
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Появился трейлер второго сезона сериала "Касл-Рок" по роману Стивена Кинга "Мизери".
Сервис Hulu поделился полноценным трейлером второго сезона сериала "Касл-Рок", который основан на романе Стивена Кинга "Мизери".

Главные роли в сериале исполнят Тим Роббинс, Лиззи Каплан, Гаррет Хедлунд и многие другие. Среди продюсеров числятся сам Стивен Кинг и Джей Джей Абрамс.

Сюжет развернется вокруг двух враждующих кланов, борьба которых обострится после появления медсестры Энни Уилкс, роль которой досталась Каплан. Тим Роббинс перевоплотится в умирающего от рака главу криминальной ячейки, а Хедлунд сыграет его алчного племянника.

Премьера второго сезона состоится на платформе Hulu 23 октября.

"Касл-Рок" — американский телесериал сервиса Hulu, действие которого разворачивается в вымышленном Стивеном Кингом городке Касл-Рок. Премьера состоялась 25 июля 2018 года. Проект полон отсылок на самые разные произведения знаменитого американского писателя, однако шоу не повторяет сюжет какой-либо из его книг.


Источник: https://telegraf.com.ua
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