Трейлер второго сезона сериала "Касл-Рок" (ВИДЕО)

Сервис Hulu поделился полноценным трейлером второго сезона сериала "Касл-Рок", который основан на романе Стивена Кинга "Мизери".





Главные роли в сериале исполнят Тим Роббинс, Лиззи Каплан, Гаррет Хедлунд и многие другие. Среди продюсеров числятся сам Стивен Кинг и Джей Джей Абрамс.





Сюжет развернется вокруг двух враждующих кланов, борьба которых обострится после появления медсестры Энни Уилкс, роль которой досталась Каплан. Тим Роббинс перевоплотится в умирающего от рака главу криминальной ячейки, а Хедлунд сыграет его алчного племянника.





Премьера второго сезона состоится на платформе Hulu 23 октября.





"Касл-Рок" — американский телесериал сервиса Hulu, действие которого разворачивается в вымышленном Стивеном Кингом городке Касл-Рок. Премьера состоялась 25 июля 2018 года. Проект полон отсылок на самые разные произведения знаменитого американского писателя, однако шоу не повторяет сюжет какой-либо из его книг.



