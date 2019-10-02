"Ледяному сердцу 2" прогнозируют мощный старт

Как полагает портал Boxoffice Pro, сиквел одного из самых кассовых мультфильмов может собрать в свои премьерные выходные в Северной Америке от 115 до 145 миллионов долларов.





Даже если прокат начнется по самому пессимистическому сценарию "Холодное сердце 2", вторая серия заработает больше первой почти в два раза. Напомним, что оригинальный мультфильм стартовал с результатом 67 миллионов долларов.





Одним из положительных факторов, которые могут повлиять на стартовые сборы считается большое внимание зрителей к трейлеру "Холодного сердца 2". Так, представленный в феврале 2019 года первый ролик за сутки посмотрели 116 миллионов раз, больше, чем любой другой ролик в истории мировой анимации. Второй ролик, продемонстрированный в сентябре, по количеству просмотров на YouTube обогнал трейлеры фильма "Король лев" и экранизации комиксов Marvel "Мстители: Завершение". "Холодное сердце 2" выйдет прокат в конце ноября 2019 года.





Отметим, что первая серия собрала в мировом прокате более одного миллиарда долларов.



