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2 октября 19, 09:57
"Ледяному сердцу 2" прогнозируют мощный старт
Ледяное сердце 2
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Стали известны предварительные прогнозы о стартовых сборах анимационного фильма студии Walt Disney "Ледяное сердце 2".
Как полагает портал Boxoffice Pro, сиквел одного из самых кассовых мультфильмов может собрать в свои премьерные выходные в Северной Америке от 115 до 145 миллионов долларов.

Даже если прокат начнется по самому пессимистическому сценарию "Холодное сердце 2", вторая серия заработает больше первой почти в два раза. Напомним, что оригинальный мультфильм стартовал с результатом 67 миллионов долларов.

Одним из положительных факторов, которые могут повлиять на стартовые сборы считается большое внимание зрителей к трейлеру "Холодного сердца 2". Так, представленный в феврале 2019 года первый ролик за сутки посмотрели 116 миллионов раз, больше, чем любой другой ролик в истории мировой анимации. Второй ролик, продемонстрированный в сентябре, по количеству просмотров на YouTube обогнал трейлеры фильма "Король лев" и экранизации комиксов Marvel "Мстители: Завершение". "Холодное сердце 2" выйдет прокат в конце ноября 2019 года.

Отметим, что первая серия собрала в мировом прокате более одного миллиарда долларов.

Источник: https://kinoafisha.ua
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