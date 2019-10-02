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2 октября 19, 10:09
Крис Эванс сыграет в "Звездных войнах"
Крис Эванс
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Подробности новой трилогии окутаны такой же тайной, как и природа джедайской силы.
Ранее стало известно, что созданием новой трилогии "Звездных войн" займется ее знаменитый поклонник глава Marvel Studios Кевин Файги. Премьеры фильмов запланированы на 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.

Сразу после публикации этой информации поклонники саги стали гадать над актерским составом, уверенные, что продюсер Marvel не сможет обойтись без уже знакомых ему и проверенных исполнителей супергеройских ролей. Первой пошутила над фанатами исполнительница роли Капитана Марвел Бри Ларсон, выложив в сеть свое фото в образе джедая.

Следом за ней в проект попросился ее коллега - известный по роли Капитана Америки Крис Эванс. На опубликованный в Twitter вопрос портала Collider "Какого актера Марвел вы бы хотели увидеть в "Звездных войнах"?2 он просто и лаконично ответил: "Меня".

Напомним, что в декабре этого года выйдет завершающий фильм нынешней трилогии "Звездные Войны: Скайуокер. Восход". Подробности сюжета не разглашаются, но уже известно, что новый эпизод завершит сагу семьи Скайуокеров и наконец объяснит зрителям все недомолвки предыдущих частей франшизы. Ходят слухи, что в картине принял участие даже Хейден Кристенсон, известный благодаря роли Энакина Скайуокера.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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