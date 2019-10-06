Актриса "Крепостной" снимается в американском боевике (ФОТО)

Украинская актриса Екатерина Ковальчук, известная по роли крепостной Екатерины в костюмированной драме "Крепостная" (СТБ), снимается в американском фантастическом боевике Roy.





Об этом актриса сообщила в своём Instagram-аккаунте, опубликовав несколько кадров со съёмок фильма, которые проходят в Лос-Анджелесе. Поверь, такой Катю ты ещё не видела! Теперь актриса позирует с оружием и в доспехах, а не в нарядных платьях 19 столетия.





Фильм Roy расскажет о механике Рое и девушке-роботе из альтернативной реальности. Скорее всего, именно её и сыграет Екатерина.





Впервые о своей работе в США Ковальчук рассказала ещё в июне:





Я получаю то, чего хочу! Я до сих пор не могу поверить, что сделала это. Я три года шла к своей цели. Это было не просто. И вот, долгожданная виза талантов в моих руках и я еду сниматься в Америку в проекте моей мечты и играть роль моей мечты! Никогда не сдавайтесь, друзья, любите этот мир и идите к своим целям! Вы будете поражены, сколько возможностей у вас есть.



























