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5 октября 19, 12:27
Актриса "Крепостной" снимается в американском боевике (ФОТО)
Екатерина Ковальчук
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Украинская актриса появится в фантастическом боевике.
Украинская актриса Екатерина Ковальчук, известная по роли крепостной Екатерины в костюмированной драме "Крепостная" (СТБ), снимается в американском фантастическом боевике Roy.

Об этом актриса сообщила в своём Instagram-аккаунте, опубликовав несколько кадров со съёмок фильма, которые проходят в Лос-Анджелесе. Поверь, такой Катю ты ещё не видела! Теперь актриса позирует с оружием и в доспехах, а не в нарядных платьях 19 столетия.

Фильм Roy расскажет о механике Рое и девушке-роботе из альтернативной реальности. Скорее всего, именно её и сыграет Екатерина.

Впервые о своей работе в США Ковальчук рассказала ещё в июне:

Я получаю то, чего хочу! Я до сих пор не могу поверить, что сделала это. Я три года шла к своей цели. Это было не просто. И вот, долгожданная виза талантов в моих руках и я еду сниматься в Америку в проекте моей мечты и играть роль моей мечты! Никогда не сдавайтесь, друзья, любите этот мир и идите к своим целям! Вы будете поражены, сколько возможностей у вас есть.







Источник: https://glamurchik.tochka.net
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