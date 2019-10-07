"Расправа": тизер нового сериала с Эбигейл Спенсер

В сериале также снимаются Родриго Санторо ("Мир Дикого Запада"), Мена Массуд ("Аладдин"), Рон Перлман ("Сыны анархии") и другие.





Режиссером выступил Джонатан ван Тюллекен ("Отбросы").





По сюжету, Кэтрин Хэрлоу (Спенсер), искалеченная и брошенная умирать родным братом и его бандой, сумела выкарабкаться и начать новую жизнь под именем Дорис Дири. Но спустя несколько лет женщина оказывается на грани разоблачения. Вынужденная отправиться спасать давно исчезнувшую племянницу из цепких лап той самой банды, Дорис готовится мстить своим несостоявшимся убийцам.





Премьера сериала состоится 6 декабря.



