"Остров сокровищ": известен режиссер новой экранизации

Режиссером нового фильма по роману Роберта Стивенсона "Остров сокровищ" назначен Дин ДеБлуа, известный по серии мультфильмов "Как приручить дракона".





Сценарий будущей картины напишет также ДеБлуа совместно с Эваном Спилиотопулосом ("Красавица и чудовище").





Подробностей об экранизации пока нет, когда начнутся съемки тоже не известно. Премьера картины запланирована на 4 июля 2021 года.





Роман "Остров сокровищ" вышел в 1883 году, он рассказывает историю юноши Джима Хокинса, который случайно обнаруживает карту сокровищ и отправляется в плавание на их поиски, где ему предстоит пережить немало опасных и порой жутких приключений.





Книгу неоднократно экранизировали. В частности, легендарным украинским мультипликатором Давидом Черкасским был создан популярный мультфильм "Остров сокровищ".



