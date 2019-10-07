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7 октября 19, 13:15
"Остров сокровищ": известен режиссер новой экранизации
Дин ДеБлуа
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Кинокомпании Universal Pictures и Mandeville Films, работающие над фильмом, объявили главного режиссера будущей картины.
Режиссером нового фильма по роману Роберта Стивенсона "Остров сокровищ" назначен Дин ДеБлуа, известный по серии мультфильмов "Как приручить дракона".

Сценарий будущей картины напишет также ДеБлуа совместно с Эваном Спилиотопулосом ("Красавица и чудовище").

Подробностей об экранизации пока нет, когда начнутся съемки тоже не известно. Премьера картины запланирована на 4 июля 2021 года.

Роман "Остров сокровищ" вышел в 1883 году, он рассказывает историю юноши Джима Хокинса, который случайно обнаруживает карту сокровищ и отправляется в плавание на их поиски, где ему предстоит пережить немало опасных и порой жутких приключений.

Книгу неоднократно экранизировали. В частности, легендарным украинским мультипликатором Давидом Черкасским был создан популярный мультфильм "Остров сокровищ".

Источник: https://telegraf.com.ua
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