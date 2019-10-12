Команда Твин Пикса намекнула на продолжение сериала

"Кое-кто, кого мы знаем, знает кого-то, кто проговорился о чем-то очень интересном, касающимся будущего Твин Пикса! Если это правда, в 2020 году мы будем визжать и прыгать!", - говорится в сообщении.





Подписчики сначала не поверили сообщению, однако музей продолжил твитить: "Мы не хотим никого подставлять (за то, что они были настолько глупыми, чтобы сказать нам!), так что мы больше не сможем ничего сказать до тех пор, пока ОНИ не скажут. Но это не просто слухи".





Голливудский музей ужаса был основан в Голливуде в 2015 году. В совет директоров музея входит Дженнифер Линч - дочь Дэвида Линча и автор книги Тайный дневник Лоры Палмер.





Позже, 1 октября актер Майкл Хорс, исполнивший роль помощника шерифа Хоука, опубликовал в Instagram фотографию, на которой персонаж Энди Бреннан призывает Хоука помалкивать.





В этот же день исполнитель роли Дейла Купера Кайл Маклахлен написал в соцсетях, что утром думал о пончиках и опубликовал снимок в костюме.





Сам Дэвид Линч еще 18 сентября написал в Twitter о том, как он любит округ Кинг, в котором снимался сериал, людей в нем и свою съемочную команду.





В то же время оператор третьего сезона Питер Диминг выложил в Instagram фотографии из Кинга.





Официальных сообщений о возрождении сериала не было, больше Дэвид Линч в соцсетях на эту тему не высказывался.





Твин Пикс снят в жанре криминальной мистической драмы. Сериал выходил на ABC в 1990-1991 годах и показал высокие рейтинги, со временем став культовым. Третий сезон Твин Пикса вышел весной 2017 года.



