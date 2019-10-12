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8 октября 19, 13:03
"Звездный путь: Пикар": новый трейлер с Патриком Стюартом
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В сети появился новый трейлер сериала "Звездный путь: Пикар" (Star Trek: Picard).
Сериал расскажет о бывшем капитане "Энтерпрайза" Жане-Люке Пикаре в исполнении Патрика Стюарта. Последний раз Патрик Стюарт появлялся в фильме "Звездный путь: Возмездие" (2002).

Помимо Стюарта в "Пикаре" сыграют: Элисон Пилл, Гарри Трэдэвэй, Сантьяго Кабрера и др.

Одним из создателей сериала станет Алекс Курцман ("Мумия", "Иллюзия обмана 2"). Он выступал продюсером двух фильмов франшизы "Стартрек", режиссером которых был Джей Джей Абрамс.

Премьера сериала, состоящего из 10 эпизодов, запланирована на 24 января 2020 года.


Источник: https://telegraf.com.ua
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