"Звездный путь: Пикар": новый трейлер с Патриком Стюартом

Сериал расскажет о бывшем капитане "Энтерпрайза" Жане-Люке Пикаре в исполнении Патрика Стюарта. Последний раз Патрик Стюарт появлялся в фильме "Звездный путь: Возмездие" (2002).





Помимо Стюарта в "Пикаре" сыграют: Элисон Пилл, Гарри Трэдэвэй, Сантьяго Кабрера и др.





Одним из создателей сериала станет Алекс Курцман ("Мумия", "Иллюзия обмана 2"). Он выступал продюсером двух фильмов франшизы "Стартрек", режиссером которых был Джей Джей Абрамс.





Премьера сериала, состоящего из 10 эпизодов, запланирована на 24 января 2020 года.



