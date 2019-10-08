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8 октября 19, 13:06
"Джокер" - самый успешный старт картины
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"Джокер" возглавил американский прокат на минувших выходных.
Кинокартина "Джокер" режиссера Тодда Филлипса собрала $93,5 млн в первый уик-энд в Северной Америке, став безоговорочным лидером проката, по данным Comscore. Это самый успешный старт в истории для картины, вышедшей в прокат в октябре, пишет The Wall Street Journal.

За пределами США и Канады фильм заработал еще $140,5 млн.

Картина, ставшая победительницей Венецианского кинофестиваля, рассказывает историю одного из главных противников Бэтмена. При этом в ней отсутствуют масштабные спецэффекты, характерные для супергеройских фильмов, и ее жанр определяется скорее как "психологическая драма". Критики особо отмечают актерскую игру Хоакина Феникса, сыгравшего роль психически неуравновешенного комика, который впоследствии превратится в Джокера.

Некоторые зрители отмечали обилие сцен с насилием в фильме и опасались повторения трагедии 2012 года, когда в день премьеры фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" в штате Колорадо Джеймс Холмс открыл в кинотеатре стрельбу и убил 12 человек. Представители студии Warner Bros. заявили, что действие "Джокера" происходит в вымышленной реальности и не может рассматриваться как призыв к насилию в реальном мире.

Второе место в североамериканском прокате на минувших выходных занял мультфильм "Эверест", третье - кинофильм по сериалу "Аббатство Даунтон".

Источник: https://telegraf.com.ua
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