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8 октября 19, 13:07
Первый трейлер четвертого сезона мультсериала "Рик и Морти"
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Премьера четвертого сезона состоится уже через месяц, 10 ноября.
Телеканал Adult Swim опубликовал трейлер нового сезона популярного комедийного мультсериала «Рик и Морти».

Трейлер дроступен на Youtube-канале Adult Swim. Менее чем за сутки трейлер собрал почти 4 миллиона просмотров. Премьера четвертого сезона состоится уже через месяц, 10 ноября.

Сериал "Рик и Морти" посвящен приключениям безумного ученого Рика Санчеза и его внука-подростка.

Напомним, продюсер мультипликационных сериалов "Симпсонов" и "Рик и Морти". Джоэл Майкл Мендел - четырехкратный обладатель премии "Эмми", продюсер анимационного мультфильма "Симпсоны" и "Рик и Морти", умер в возрасте 54 года.


Источник: https://telegraf.com.ua
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