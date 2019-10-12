Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.12
USD
24.70
RUB
0.38
EUR
27.23
USD
24.64
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
8 октября 19, 13:11
Зак Эфрон - новый персонаж в Marvel
Зак Эфрон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Киновселенная Marvel практически трещит по швам от переизбытка супергероев, но продюсеры продолжают вводить новых и новых персонажей.
Предполагается, что в грядущих "Стражах Галактики 3" появится Адам Уорлок, по крайней мере, намек на это был в посттитровой сцене второй части. Фанаты даже подобрали идеальную кандидатуру на роль Уорлока - Зака Эфрона.

Слухи о том, что Эфрон станет частью Marvel, ходили еще несколько лет назад, якобы продюсеры отправляли актеру сценарий некоего супергеройского блокбастера, правда, кого именно должен был сыграть Зак, не уточнялось. В мае слухи разгорелись с новой силой, вышел фан-арт, на котором звезда "Спасателей Малибу" предстал в образе Уорлока. А на днях поклонники пошли еще дальше и опубликовали постер "Стражей Галактики 3" с именем и изображением актера.

Неизвестно, что об этом думает Джеймс Ганн, в настоящее время режиссер занят на съемках сиквела "Отряда самоубийц". К работе над "Стражами Галактики 3" он приступит в лучшем случае в конце следующего года.

Напомним, что Адам Уорлок, известный также как Мужчина, Идеальный человек и Магус, был создан группой ученых, вернее, выращен в специальном коконе, чтобы поработить мир. Такие планы не устроили супергероя, он восстал против ученых и отправился в свободное плавание. Уорлок обладает сверхчеловеческими способностями, а также может забирать души врагов и вершить над ними суд.



Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Дуэйн Джонсон готов возглавить киновселенную Marvel
Дети Анджелины Джоли уговорили ее сняться в фильме Marvel
Четвертая кинофаза Marvel: чего ожидать фанатам
Анджелина Джоли подтвердила слухи о съемках в новом фильме
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Клайв Оуэн в новом мини-сериале по роману Стивена Кинга
noimageДублированный трейлер фильма "Аббатство Даунтон" (ВИДЕО)
noimageМихиль Хаусман и Кейли Куоко сыграют в сериале
noimageWalt Disney хочет выкупить Человека-паука у Sony Pictures
noimageЖенский состав "Мстителей: Финал": сольный фильм в Marvel
Лента новостей