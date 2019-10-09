Объявлено название женского спин-оффа "Джона Уика"

Как сообщает издание Deadline, постановщиком картины под названием "Балерина" назначен создатель "Другого мира" Лен Уайзман. Утверждается, что в центре сюжета окажется женщина-киллер, которая стремится отомстить тем, кто убил ее семью.





Персонаж Балерина впервые упоминался в третьем фильме о Джоне Уике. Появится ли в спин-оффе исполнитель титульной роли Киану Ривз, пока не уточняется. Сроки работ и возможный прокатный график не анонсировались, известно лишь, что Lionsgate рассматривает этот проект как один из приоритетных.





Отметим, что "Джон Уик 3" был представлен зрителям в мае 2019 года. Он был успешен в прокате, собрав более 320 миллионов долларов при производственном бюджете в 55 миллионов долларов. Четвертая часть "Джона Уика" выйдет в прокат в 2021 году.





У Лена Уайзмана богатый опыт создания фильмов, сюжет которых строится вокруг персонажей женского пола. Помимо "Другого мира" и нескольких его продолжений, он снял новую версию фантастического фильма "Вспомнить все".



