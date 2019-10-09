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9 октября 19, 12:02
Объявлено название женского спин-оффа "Джона Уика"
Джон Уик
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Киностудия Lionsgate запускает в производство женский спин-офф популярной серии боевиков "Джон Уик".
Как сообщает издание Deadline, постановщиком картины под названием "Балерина" назначен создатель "Другого мира" Лен Уайзман. Утверждается, что в центре сюжета окажется женщина-киллер, которая стремится отомстить тем, кто убил ее семью.

Персонаж Балерина впервые упоминался в третьем фильме о Джоне Уике. Появится ли в спин-оффе исполнитель титульной роли Киану Ривз, пока не уточняется. Сроки работ и возможный прокатный график не анонсировались, известно лишь, что Lionsgate рассматривает этот проект как один из приоритетных.

Отметим, что "Джон Уик 3" был представлен зрителям в мае 2019 года. Он был успешен в прокате, собрав более 320 миллионов долларов при производственном бюджете в 55 миллионов долларов. Четвертая часть "Джона Уика" выйдет в прокат в 2021 году.

У Лена Уайзмана богатый опыт создания фильмов, сюжет которых строится вокруг персонажей женского пола. Помимо "Другого мира" и нескольких его продолжений, он снял новую версию фантастического фильма "Вспомнить все".

Источник: https://kinoafisha.ua
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