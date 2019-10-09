Завершены съемки комедии "Безумная свадьба 2"

Два месяца длились сумасшедшие съемки в Киеве и пригороде. Над второй частью фильма работала та же команда, которая снимала и первую его часть. Впрочем, как и мир героев "Безумной Свадьбы", актерский каст сиквела пополнился новыми лицами. К безумному дуэту священников Потапа и Монатика присоединился Алексей Завгородний (Позитив), который вместе с Потапом выступит музыкальным продюсером фильма. А вот кто из актеров исполнит роль новых молодоженов во второй части фильма пока секрет.





Недавно был представлен первый официальный постер продолжения. Также создатели обещают еще пять отдельных характер-постеров героев комедии "Безумная Свадьба 2", которые скоро появятся на страницах проекта в социальных сетях Facebook и Instagram.





Ну, а пока ждем новые сюрпризы от команды фильма, предлагаем познакомиться с самыми неожиданными фактами со съемочной площадки продолжения Лучшей Комедии Года!





№1

Благодаря "Безумной Свадьбе" в Пирогово целый год цвела яблоня. Особенно удивлялись посетители музея зимой, когда цветущее дерево покрывал снег.





Дело в том, что для одной из финальных сцен первой части фильма художники-постановщики собственноручно прикрутили цветочки к ветвям настоящего дерева. И когда все сцены на фоне белого дерева были отсняты, администрация музея попросила не возвращать яблони ее первоначальный вид.





№2

История с яблоней получила продолжение. В сиквеле главный герой под этим же деревом встречает нового зятя. Вот только со временем года съемочная группа опять не угадала и ... в этот раз вручную прикручивали к веточкам уже яблоки. На переодевание яблони понадобился целый день и подъемный кран. Кстати, ночью дерево пришлось охранять, чтобы урожай не был собран кем-то другим.





№3

Главный герой первой части фильма приехал в Украину за любовью. Актер, сыгравший жениха, Джимми Воха-Воха частично повторил судьбу своего героя и после съемок неоднократно возвращался в Киев, но уже не по работе. Как признался актер, за время съемочного процесса он влюбился ... в Украину. Впрочем, по слухам, не только в нее одну. Поэтому, может статься, Джимми ждет еще одна "Сумасшедшая Свадьба", но уже не в кадре, а в жизни. Тем более, с местными обычаями афро-французский актер уже хорошо знаком.





№4

Дом главного героя Василия расположился сразу в трех населенных пунктах одновременно: спальня в селе Хотов, кухня в селе Шпитьки, а комната старшей дочери в городе Боярка. Хорошо, что все города и села расположены в Киевской области – добраться из кухни в спальню можно всего лишь с двумя-тремя пересадками.





№5

Прямо посреди фильма герои "Сумасшедшей Свадьбы" превратятся в ... крепостных! Этот эпизод, кстати, произойдет на одной из оригинальных локаций популярного украинского телесериала "Крепостная". Почему же случится такое фантастическое перевоплощение – узнаем в кино.





№6

В кадиле отца Евлампия разжигают не ладан, как это делают настоящие священники, а уголь для кальяна! Как оказалось, ладан не дает такого хорошего, густого дыма, который нужен для кадра. Тем более кальянный уголь вполне соответствует экранному образу героя Потапа.





№7

Для главного героя подготовили огромное количество вышиванок – 365, на каждый день в году. Собрать такую коллекцию было очень непросто, тем более, что большинство из них аутентичные и соответствуют традициям того или иного региона Украины.





№8

Ретро-мотоцикл героев Потапа, Монатика и Позитива это, на самом деле, вполне себе современная Yamaha. Хотя его коляска – часть венгерского мотоцикла Pannonia, которые выпускали до 1975 года.





А вот желтый бусик – полностью оригинальный, даже обшивка салона. Еще и на ходу. Это легендарный Volkswagen Т1, один из главных символов 60-х и эпохи хиппи. За свой яркий внешний вид и историческую значимость это авто очень ценится среди коллекционеров. Поэтому еще два года назад таких вот Фольксвагенов в Украине было всего два.

Несмотря на почтенный возраст, наш Т1 сыграл без дублера, увидеть его можно в тизерной кампании в ленты и в самом фильме.





№9

Автоматы Калашникова в кадре – это боевое оружие. Для фильма они были переделаны под холостой патрон, но, как и всякое боевое оружие, автоматы зарегистрированы и находятся на учете в правоохранительных органах.





№10

Герои Потапа, Монатика и Позитива прикоснутся в фильме к величественному и вечному. В одной из сцен "Сумасшедшей Свадьбы 2" герой Алексея Завгороднего выходит из церкви 12 века. Церковь была расписана Михаилом Врубелем, тогда еще молодым и неизвестным художником.





Кирилловская церковь – не единственная выдающаяся культурная достопримечательность, которая появится в фильме. Узнать все исторические артефакты Киева можно будет с 25 декабря во всех кинотеатрах страны!





Производством "Сумасшедшей Свадьбы 2", как и первой части, занимаются компании Прототип Продакшн и FILM.UA Group, сопродюсером снова выступила компания MOZGI Entertainment. Дистрибуцией на территории Украины занимаются MMD UA и FILM.UA Distribution, международный дистрибутор проектов киностудии FILM.UA Group.



