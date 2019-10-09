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9 октября 19, 12:09
Netflix снял рождественский анимационный фильм "Клаус"
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Мультфильм выйдет на стриминговом сервисе 15 ноября.
Сервис Netflix, показавший ранее проморолик последнего сезона мультсериала "Конь БоДжек", выпустил трейлер рождественского анимационного фильма "Клаус".

Режиссером выступил соавтор мультфильмов "Гадкий Я" и "Смолфут" Серджо Паблос.

По сюжету молодого почтальона как худшего ученика почтовой академии отправляют работать в деревню за полярным кругом. Приехав туда, он замечает, что местные жители враждуют друг с другом. Он же знакомится с Клаусом - создателем игрушек, и вместе они решают развозить эти игрушки детям. 

Главных героев озвучили Джейсон Шварцман и Дж.К. Симмонс. 
Также в озвучке мультфильма приняли участие Джоан Кьюсак и Рашида Джонс.




Источник: https://telegraf.com.ua
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