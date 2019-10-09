Netflix снял рождественский анимационный фильм "Клаус"

Сервис Netflix, показавший ранее проморолик последнего сезона мультсериала "Конь БоДжек", выпустил трейлер рождественского анимационного фильма "Клаус".





Режиссером выступил соавтор мультфильмов "Гадкий Я" и "Смолфут" Серджо Паблос.





По сюжету молодого почтальона как худшего ученика почтовой академии отправляют работать в деревню за полярным кругом. Приехав туда, он замечает, что местные жители враждуют друг с другом. Он же знакомится с Клаусом - создателем игрушек, и вместе они решают развозить эти игрушки детям.





Главных героев озвучили Джейсон Шварцман и Дж.К. Симмонс.

Также в озвучке мультфильма приняли участие Джоан Кьюсак и Рашида Джонс.











