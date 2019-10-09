Трейлер постапокалиптического сериала "Рассвет" (ВИДЕО)

Сервис Netflix, презентовавший ранее трейлер второго сезона "Затерянных в космосе", показал первый проморолик нового постапокалиптического сериала "Рассвет" (Daybreak).





Шоураннером проекта выступил Арон Эли Колейт, известный своими работами над сериалом NBC "Герои" и комиксами Ultimate X-Men, режиссером - Брэд Пейтон ("Рэмпейдж").





Сериал основан на одноименном комиксе Брайана Ральфа. В главных ролях сыграли Остин Крут, Колин Форд, Мэттью Бродерик и другие.





Шоу расскажет о 17-летнем Джоше, который вместе с другими ребятами, включая бывших хулиганов и проблемных школьников, выживает на улицах постапокалиптической Калифорнии. Они сталкиваются с безумными бандитами и мутировавшими существами. Но главная цель Джоша - отыскать пропавшую девушку.





Премьера сериала состоится на на Netflix 24 октября.



