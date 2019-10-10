Роберт Дауни-младший отказался от борьбы за “Оскар”

Однако фанаты Marvel расстроились, узнав, что Роберт Дауни-младший не будет участвовать в борьбе за лучшую мужскую роль. Как выяснилось, это было решение самого актера, пишет Hollywood Reporter.





На днях Дауни-младший появился в ток-шоу Говарда Стерна, где радиоведущий выразил разочарование таким положением дел, отметив, что Железный человек – абсолютно правдоподобный персонаж, несмотря на то, что фильм рассказывает о супергероях.





Я так рад, что вы подняли этот вопрос, потому что был какой-то разговор о [кампании "Оскара"]. И я сказал: "Давайте не будем", – отметил актер.





Роберт Дауни-младший также прокомментировал комментарий известного американского режиссера Мартина Скорсезе журналу Empire, что фильмы Marvel "не кино".





Я скажу вам правду. Я не ожидал, что [кинематографическая вселенная Marvel] станет тем, чем она стала, и это очень большая многоголовая Гидра на данный момент", – рассказал актер.





Что до Сокорсезе, то Роберт отмечает, что уважает его мнение.





Нам нужны все точки зрения, чтобы мы могли сойтись в центре и двигаться дальше", – отметил Роберт Дауни-младший.





Отметим, что несколько месяцев назад на Change.org стартовали петиции за номинацию на "Оскар" для Тони Старка, и они активизировались с того момента, как фанаты не обнаружили Дауни-младшего в списке Disney.





Роберт Дауни-младший дважды номинировался на "Оскар" за лучшую мужскую роль – в 1993-м (байоптик "Чаплин") и в 2009-м (фильм-пародия "Гром в тропиках" или "Солдаты неудачи").



