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Кино
Новости кино
10 октября 19, 10:13
Роберт Дауни-младший отказался от борьбы за “Оскар”
Роберт Дауни-младший
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В начале октября компания Disney запустила свой веб-сайт "2019 для вашего рассмотрения", подтвердив, что намерена представить свой фильм "Мстители: Финал" в таких категориях как "Лучшая картина", "Лучший режиссер", "Лучший адаптированный сценарий" и других.
Однако фанаты Marvel расстроились, узнав, что Роберт Дауни-младший не будет участвовать в борьбе за лучшую мужскую роль. Как выяснилось, это было решение самого актера, пишет Hollywood Reporter.

На днях Дауни-младший появился в ток-шоу Говарда Стерна, где радиоведущий выразил разочарование таким положением дел, отметив, что Железный человек – абсолютно правдоподобный персонаж, несмотря на то, что фильм рассказывает о супергероях.

Я так рад, что вы подняли этот вопрос, потому что был какой-то разговор о [кампании "Оскара"]. И я сказал: "Давайте не будем", – отметил актер.

Роберт Дауни-младший также прокомментировал комментарий известного американского режиссера Мартина Скорсезе журналу Empire, что фильмы Marvel "не кино".

Я скажу вам правду. Я не ожидал, что [кинематографическая вселенная Marvel] станет тем, чем она стала, и это очень большая многоголовая Гидра на данный момент", – рассказал актер.

Что до Сокорсезе, то Роберт отмечает, что уважает его мнение.

Нам нужны все точки зрения, чтобы мы могли сойтись в центре и двигаться дальше", – отметил Роберт Дауни-младший.

Отметим, что несколько месяцев назад на Change.org стартовали петиции за номинацию на "Оскар" для Тони Старка, и они активизировались с того момента, как фанаты не обнаружили Дауни-младшего в списке Disney.

Роберт Дауни-младший дважды номинировался на "Оскар" за лучшую мужскую роль – в 1993-м (байоптик "Чаплин") и в 2009-м (фильм-пародия "Гром в тропиках" или "Солдаты неудачи").

Источник: https://kinoafisha.ua
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