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10 октября 19, 10:15
Трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" (ВИДЕО)
сериал
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Выход второго спин-оффа запланирован на весну 2020 года.
Спин-офф будет посвящен детям апокалипсиса ― тем, кто вырос уже после начала эпидемии.

Трейлер был показан на выставке Comic-Con в Нью-Йорке. На ней также прошла премьера 10-го сезона основного сериала и анонс 11-го с возвращением Лорен Кохэн.

Напомним, что это уже второе по счету ответвление от основного сериала. Первый спин-офф называется "Бойтесь ходячих мертвецов" и является приквелом основного сериала. Действие сериала проходило в Лос-Анджелесе, в самые первые дни эпидемии. Центральными персонажами стали семья матери-одиночки Мэдисон Кларн и учителя Трэвиса Манавы. Проект был тепло принят зрителями и в июле этого года был продлен на 6-й сезон. 

У нового сериала все еще нет названия. Судя по всему, он будет пересекаться с событиями "Ходячих мертвецов". В трейлере группа подростков пытается выжить в негостеприимном мире, разрушенном зомби-апокалипсисом. Основные роли сыграют молодые актеры ― Алекса Мансур, Алайя Ройял, Хэл Кампстон, Николас Канту, Нико Торторелла и Аннет Махендру.

Авторы вселенной "Ходячих" Роберт Киркман и Мэттью Негрете не собираются на этом останавливаться и планируют дальше развивать мир сериала, сняв еще несколько сюжетных веток и полнометражных картин.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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