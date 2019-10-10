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10 октября 19, 10:45
Кирстен Данст сыграет в фильме "Власть собаки"
Кирстен Данст
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Кирстен Данст снимется в фильме по книге Томаса Саваджа вместо Элизабет Мосс.
Американская актриса ведет окончательные переговоры, чтобы присоединиться к Бенедикту Камбербэтчу в фильме "Власть собаки" (The Power of the Dog), права на который выкупил Netflix.

Как сообщает Variety, Кирстен Данст заменит в картине Элизабет Мосс, которая была вынуждена покинуть проект из-за конфликта графиков, связанных со съемками в новом сезоне сериала "Рассказа служанки".

Основой фильма станет одноименная новелла Томаса Саваджа, которая вышла в 1967 году. Действия разворачиваются в Монтане, где два брата-антипода Фил и Джордж являются владельцами одного ранчо. Джордж тайно женится на местной вдове Роуз. Когда об этом узнает Фил, он устраивает против нее настоящую войну.

Режиссером выступит обладательница "Оскара" Джейн Кэмпион.

Съемки фильма стартуют в конце этого года, премьера запланирована на 2021 год в кинотеатрах и на платформе Netflix.

Источник: https://telegraf.com.ua
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