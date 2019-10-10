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10 октября 19, 10:47
Претенденты на "Оскар": два украинских фильма
Оскар
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Два украинских фильма попали в лонг-лист "Оскара".
Два украинских фильма "Домой" и "Раскрашенная птица" попали в лонг-лист кинопремии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм".

Об этом говорится на сайте Американской киноакадемии.

Фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" на кинопремию выдвинул Украинский оскаровский комитет. "Домой" рассказывает о крымском татарине Мустафе, сына которого убили на Донбассе.

Мужчина вместе с младшим сыном едет в аннексированный Крым, чтобы похоронить погибшего.

В лонг-лист также вошел украинско-чешско-словацко-польский фильм Вацлава Маргоула "Раскрашенная птица", который выдвинут претендентом от Чехии.

Шорт-лист премии "Оскар" объявят 16 декабря 2019 года, а перечень номинантов - 13 января 2020 года.

Источник: https://telegraf.com.ua
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