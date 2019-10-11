Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.12
USD
24.70
RUB
0.38
EUR
27.20
USD
24.61
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
11 октября 19, 18:04
Звезда "Аквамена" сыграет главную роль в новой "Матрице"
Яхья Абдул-Матин II
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Звезда фильмов "Аквамен" и "Мы" Яхья Абдул-Матин II сыграет одну из главных ролей в новой "Матрице".
Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, согласно которым актёр был утверждён в проект режиссёром Ланой Вачовски.

О том, что Warner Bros. запустил картину в работу, стало известно в августе 2019 года. Сообщалось, что помимо режиссёра в четвёртую часть франшизы вернутся Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс. Сценаристами выступят Лана Вачовски, Александр Хемон и Дэвид Митчелл. Начало съёмок запланировано на 2020 год.

Подробности сюжета пока не раскрываются, известно лишь, что в фильме может появиться молодой Морфеус – возможно, его и сыграет Абдул-Матин II.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Киану Ривз сыграет Нео в четвертой "Матрице"
Новый Бэтмен: Кристиан Бэйл одобрил кандидатуру Паттинсона
Эджиофор присоединится к касту триллера "Бесконечность"
Джейк Джилленхол может сыграть в сольном проекте
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Женский состав "Мстителей: Финал": сольный фильм в Marvel
noimageНовый трейлер мультфильма "Вперед" от Pixar (ВИДЕО)
noimageТрейлер мистического фильма "Предвестник землетрясения"
noimageФильм ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном выдвинут на Оскар
Лента новостей