Звезда "Аквамена" сыграет главную роль в новой "Матрице"

Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, согласно которым актёр был утверждён в проект режиссёром Ланой Вачовски.





О том, что Warner Bros. запустил картину в работу, стало известно в августе 2019 года. Сообщалось, что помимо режиссёра в четвёртую часть франшизы вернутся Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс. Сценаристами выступят Лана Вачовски, Александр Хемон и Дэвид Митчелл. Начало съёмок запланировано на 2020 год.





Подробности сюжета пока не раскрываются, известно лишь, что в фильме может появиться молодой Морфеус – возможно, его и сыграет Абдул-Матин II.



