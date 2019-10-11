Фильм ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном выдвинут на Оскар

Любимчик женской аудитории Роберт Паттинсон выдвинут на премию "Оскар" как лучший актер, в то время как его коллега по фильму "Маяк" Уиллем Дефо станет лучшим актером второго плана.





Фильм под руководством Роберта Эггерса получил широкое признание после дебюта на Каннском кинофестивале 19 мая, за который режиссер получил премию Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI).





Роберт Эггерс видит Паттинсона и Дефо как двух хранителей маяков, которые начинают бороться за здравомыслие в условиях полной изоляции на маленьком острове.





Роберт Паттинсон прокомментировал рабочий процесс: "Я знал, что он собирается принести что-то сумасшедшее. Я знал, что у него будет так много анархической энергии. Я был очень напуган, но иногда это даже продуктивно".





Напомним, что в июне путем опроса выяснилось, что поклонники считают лучшим Бэтменом Кристиана Бэйла. В 2021 году все может измениться, когда на экраны выйдет кинокомикс с Робертом Паттинсоном в главных ролях. Издание Variety поинтересовалось у Кристиана, как он воспринял новость о том, что Паттинсон сыграет Брюса Уэйна.



