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11 октября 19, 18:07
Трейлер мистического фильма "Предвестник землетрясения"
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Стриминговый сервис Netflix порадовал зрителей новым трейлером мистического фильма.
Сервис Netflix опубликовал трейлер нового фильма Уоша Уэстмоленда, основанный на остросюжетном романе "Предвестник землетрясения" британской писательницы Сюзанн Джонс.

Известно, что главную роль девушки по имени Люси Флай в одноименной неонуарной картине сыграла Алисия Викандер.

По сюжету фильма ее героиня, переехавшая в Токио англичанка, находится в опасных отношениях с местным фотографом Тэйжи (Наоки Кобаяси), который явно замешан в убийстве ее подруги Лили. 

Как сообщается, Уош Уэстмоленд известен работой над биографическим фильмом "Колетт" (2018) с Кирой Найтли, а также драмой "Все еще Элис" (2014), за главную женскую роль в которой Джулианна Мур получила "Оскар".

Фильм выйдет 15 ноября на Netflix.


Источник: https://telegraf.com.ua
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