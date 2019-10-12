Walt Disney хочет выкупить Человека-паука у Sony Pictures

Как утверждает со ссылкой на свои источники издание Geek Tyrant, Walt Disney рассматривает возможность выкупить права за весьма внушительную сумму.





Как полагают анонимные информаторы, речь идет о "четырех-пяти миллиардах долларов". Стоит отметить, что за всю компанию Marvel Walt Disney в свое время заплатила сравнимую сумму. Если эта информация соответствует действительности, то это может означать, что у компании очень большие планы, связанные с этим героем.





Напомним, что последний на момент публикации данной заметки фильм с участием Человека-паука назывался "Человек-паук: Вдали от дома" и выпущен он был в 2019 году. Его мировые кассовые сборы превысили миллиард долларов. После релиза картины Walt DIsney предложила Sony Pictures новые условия контракта, предполагавшие совместное финансирование перспективных кинопроектов, но не получила поддержки. Но уже в конце сентября Sony изменила свое мнение и согласилась на предложенную схему.



