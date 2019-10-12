Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.12
USD
24.70
RUB
0.38
EUR
27.23
USD
24.64
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
12 октября 19, 13:51
Walt Disney хочет выкупить Человека-паука у Sony Pictures
Человек-паук: Вдали от дома
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Несмотря на заключение Walt Disney и Sony Pictures нового контракта о совместном использовании популярного персонажа комиксов Marvel - Человека-паука, борьба за полный контроль над ним еще впереди.
Как утверждает со ссылкой на свои источники издание Geek Tyrant, Walt Disney рассматривает возможность выкупить права за весьма внушительную сумму.

Как полагают анонимные информаторы, речь идет о "четырех-пяти миллиардах долларов". Стоит отметить, что за всю компанию Marvel Walt Disney в свое время заплатила сравнимую сумму. Если эта информация соответствует действительности, то это может означать, что у компании очень большие планы, связанные с этим героем.

Напомним, что последний на момент публикации данной заметки фильм с участием Человека-паука назывался "Человек-паук: Вдали от дома" и выпущен он был в 2019 году. Его мировые кассовые сборы превысили миллиард долларов. После релиза картины Walt DIsney предложила Sony Pictures новые условия контракта, предполагавшие совместное финансирование перспективных кинопроектов, но не получила поддержки. Но уже в конце сентября Sony изменила свое мнение и согласилась на предложенную схему.

Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
"Хеллбой" стартовал хуже ожидаемого
Третью фазу киновселенной Marvel завершит Человек-паук
Ридли Скотт хочет продолжения франшизы "Чужой"
"Люди Икс: Темный Феникс" провалился на старте
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Клайв Оуэн в новом мини-сериале по роману Стивена Кинга
noimageДублированный трейлер фильма "Аббатство Даунтон" (ВИДЕО)
noimageМихиль Хаусман и Кейли Куоко сыграют в сериале
Лента новостей