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12 октября 19, 14:03
Михиль Хаусман и Кейли Куоко сыграют в сериале
Михиль Хаусман и Кейли Куоко
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Над экранизацией книги работает компания Warner Bros. Television. Дата премьеры на ТВ пока неизвестна.
Их персонажи вместе будут выбираться из непростой ситуации.

В новом драматическом сериале у звезды "Теории большого взрыва" Кейли Куоко сыграет серьезную роль. Ее героиня, стюардесса Кэсси, просыпается в незнакомом отеле, в чужой постели с мертвым мужчиной, понятия не имея, что здесь произошло. Для Кэсси это не такая уж и неожиданная ситуация ― она страдает от алкогольной зависимости. Вместе с ней в проблемах погрязнет и Михиль Хаусман, известного широкому зрителю по "Игре престолов". Его герою, богатому и обаятельному предпринимателю, сильно не повезло, и его ждут серьезные последствия.

Сюжет "Бортпроводницы" основан на одноименном романе Криса Бохджаляна. Выпущенный в 2018 году, роман быстро стал бестселлером. 

Куоко в этом году завершила 12-летние съемки в ситкоме "Теория большого взрыва". В сериале она играла Пенни ― молодую и симпатичную соседку Леонарда и Шелдона, двух ученых-гиков. В конце ноября поклонники смогут увидеть анимационный сериал "Харли Квинн", в котором актриса озвучила главную героиню.

Хаусман запомнился многим ролью Даарио Нахариса в фэнтезийной саге канала HBO. Даарио представлял собой смелого, жесткого, но обаятельного наемника, не лишенного собственного шарма. В этом году зрители также могли оценить его новый фильм "Курорт для ныряльщиков на Красном море".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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