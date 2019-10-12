Михиль Хаусман и Кейли Куоко сыграют в сериале

Их персонажи вместе будут выбираться из непростой ситуации.





В новом драматическом сериале у звезды "Теории большого взрыва" Кейли Куоко сыграет серьезную роль. Ее героиня, стюардесса Кэсси, просыпается в незнакомом отеле, в чужой постели с мертвым мужчиной, понятия не имея, что здесь произошло. Для Кэсси это не такая уж и неожиданная ситуация ― она страдает от алкогольной зависимости. Вместе с ней в проблемах погрязнет и Михиль Хаусман, известного широкому зрителю по "Игре престолов". Его герою, богатому и обаятельному предпринимателю, сильно не повезло, и его ждут серьезные последствия.





Сюжет "Бортпроводницы" основан на одноименном романе Криса Бохджаляна. Выпущенный в 2018 году, роман быстро стал бестселлером.





Куоко в этом году завершила 12-летние съемки в ситкоме "Теория большого взрыва". В сериале она играла Пенни ― молодую и симпатичную соседку Леонарда и Шелдона, двух ученых-гиков. В конце ноября поклонники смогут увидеть анимационный сериал "Харли Квинн", в котором актриса озвучила главную героиню.





Хаусман запомнился многим ролью Даарио Нахариса в фэнтезийной саге канала HBO. Даарио представлял собой смелого, жесткого, но обаятельного наемника, не лишенного собственного шарма. В этом году зрители также могли оценить его новый фильм "Курорт для ныряльщиков на Красном море".



