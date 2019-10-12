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12 октября 19, 14:04
Дублированный трейлер фильма "Аббатство Даунтон" (ВИДЕО)
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В украинский прокат картина выйдет 28 ноября 2019 года.
В сети появился дублированный трейлер полнометражного фильма по мотивам популярного телесериала "Аббатство Даунтон".

Сюжет будущей ленты будет разворачиваться через 10 лет после событий, описанных в последнем эпизоде сериала. Сценарий для этой картины написал Джуллиан Феллоуз, который работал и над сюжетом оригинального сериала. А режиссером фильма выступил Брайан Персивал.

Ранее британская актриса Мишель Докери поделилась кадром со съемочной площадки. В картине также снимаются другие актеры из оригинального сериала – Мэттью Гуд (Генри Талбот), Мегги Смит (вдовствующая графиня Грэнтэм) и Хью Бонневилль (граф Грэнтэм). Также уже представлены персонажные постеры картины.

Напомним, сериал "Аббатство Даунтон" выходил с 2010 по 2015 год. За это время он 69 раз номинировался на телевизионную премию "Эмми", что является рекордом среди всех сериалов, снятых за пределами США.


Источник: https://telegraf.com.ua
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