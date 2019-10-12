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12 октября 19, 14:07
Клайв Оуэн в новом мини-сериале по роману Стивена Кинга
Клайв Оуэн
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Сериал будет состоять из восьми эпизодов и выйдет на новом стриминговом сервисе Apple TV+, запуск которого состоится 1 ноября.
Клайв Оуэн присоединился к актерскому составу мини-сериала Apple "История Лизи" по одноименному роману Стивена Кинга. Как сообщает The Hollywood Reporter, вместе с британским актером в шоу снимется Джулианна Мур.

Производством займется студия Warner Bros. и кинокомпания Джей Джей Абрамса Bad Robot. Сценарий напишет сам Стивен Кинг.

В центре сюжета окажется Лизи Лэндон (Мур) - вдова известного писателя Скотта Лэндона (Оуэн). Спустя два года после смерти мужа женщина все еще не может привыкнуть к жизни без него и сталкивается со зловещим существом, о котором когда-то говорил ей покойный супруг. 

Сериал будет состоять из восьми эпизодов и выйдет на новом стриминговом сервисе Apple TV+, запуск которого состоится 1 ноября.

Источник: https://telegraf.com.ua
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