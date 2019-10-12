Клайв Оуэн в новом мини-сериале по роману Стивена Кинга

Клайв Оуэн присоединился к актерскому составу мини-сериала Apple "История Лизи" по одноименному роману Стивена Кинга. Как сообщает The Hollywood Reporter, вместе с британским актером в шоу снимется Джулианна Мур.





Производством займется студия Warner Bros. и кинокомпания Джей Джей Абрамса Bad Robot. Сценарий напишет сам Стивен Кинг.





В центре сюжета окажется Лизи Лэндон (Мур) - вдова известного писателя Скотта Лэндона (Оуэн). Спустя два года после смерти мужа женщина все еще не может привыкнуть к жизни без него и сталкивается со зловещим существом, о котором когда-то говорил ей покойный супруг.





Сериал будет состоять из восьми эпизодов и выйдет на новом стриминговом сервисе Apple TV+, запуск которого состоится 1 ноября.



