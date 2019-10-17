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16 октября 19, 14:08
Сборы "Джокера" превысили полмиллиарда
Джокер
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Вторую неделю подряд "Джокер" Тодда Филлипса лидирует в американском бокс-офисе.
По итогам прошедших выходных картина добавила в копилку еще 55 миллионов долларов, передает Box Office Mojo.

В международном прокате сборы скандального фильма достигли отметки в 543 миллиона долларов. Таким образом, "Джокер" стал самым кассовым фильмом в карьере актера Хоакина Феникса. Ранее таковым был "Гладиатор", собравший 460,5 миллиона.

Вторую строчку американского бокс-офиса заняла анимация "Семейка Аддамсов" (30,3 миллиона долларов). Третье место досталось дорогостоящему фантастическому боевику "Двойник" с Уиллом Смитом (скромные 20,5 миллиона), что означает неизбежные убытки для студии Paramount.

На четвертой и пятой позициях разместились мультфильм "Йети" (6,1 миллиона) и костюмная мелодрама на основе одноименного телешоу "Аббатство Даунтон" (4,9 миллиона).

Источник: https://kinoafisha.ua
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