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16 октября 19, 14:37
Трейлер мультфильма "Леди и Бродяга" (ВИДЕО)
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14 октября представители киностудии порадовали фанатов новым расширенным трейлером этого мультфильма.
Компания Disney оперативно занимается созданием и продвижением новых фильмов, в частности, римейков. Так, новая экранизация популярного мультфильма "Леди и Бродяга" не замедлит с премьерой, поскольку представители студии уже показали новый трейлер.

В начале августа в сети появилась информация Компания Disney вновь взялась за съемки римейка культового мультфильма "Леди и Бродяга" , что компания Disney экранизирует мультфильм 1955 года "Леди и Бродяга".

Меньше, чем через три недели, на страничке компании в Instagram появился первый постер, а на YouTube-канале – первый трейлер. 

Как ранее сообщалось, главных персонажей, в частности, Бродягу будет озвучивать Джастин Теру, а роль Леди досталась Тесси Томпсон. Также в ленте можно будет услышать голоса Жанель Моне, Томаса Манна и многих других голливудских звезд.

Что интересно, легендарную сцену из оригинального мультфильма, где Леди и Блудько целуют друг друга во время поедания спагетти, возможно, зрители не увидят в ленте. По мнению авторов фильма, кадр, где собаки целуются, будет выглядеть нелепо.

Впрочем, кинокритики уже ожидают от будущей картины бешеного успеха. Более того, его премьеру называют достойной конкуренцией "Алладину", "Дамбо" и "Королю Льву". Известно, что на сервисе Disney мультфильм увидит свет 12 ноября 2019 года.


Источник: https://telegraf.com.ua
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