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16 октября 19, 14:40
Украинский трейлер фильма "Ангелы Чарли" (ВИДЕО)
Ангелы Чарли
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В сети появился новый дублированный трейлер боевика "Ангелы Чарли" с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балински в главных ролях.
В фильме также сыграют Джонатан Такер ("Мир Дикого Запада"), Луис Херардо Мендес и звезда фильмов "Пираты Карибского моря" и "Голодные игры" Сэм Клафлин. Кроме того, в картине появится звезда "Стражей Галактики" Джимон Хонсу и Патрик Стюарт ("Люди Икс", "Звездный путь").

Режиссером выступила Элизабет Бэнкс. Картина продолжит сюжет франшизы и будет учитывать события оригинального сериала, а также фильмов с Кэмерон Диас и Дрю Бэрримор, выходивших ранее.

По сюжету, миллионер Чарльз Таунсенд, владелец шпионского агентства, постепенно развивал его до мировых масштабов и нанимал новых членов команды. Других подробностей сюжета пока нет, но известно, что действия будут развиваться в Стамбуле, Берлине и Гамбурге.

В украинский прокат новые "Ангелы Чарли" выйдут 14 ноября этого года.


Источник: https://telegraf.com.ua
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