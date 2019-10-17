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16 октября 19, 14:42
Четвертый конкурс детских фильмов "Чилдрен Кинофест"
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Для подачи работы на конкурс нужно загрузить готовое видео на один из бесплатных онлайн-сервисов и заполнить заявку на сайте.
Фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест" объявляет четвертый конкурс короткометражек. Об этом сообщает компания Артхаус Трафик.

"К участию принимаются ленты, созданные молодыми людьми в возрасте от 7 до 14 лет. Десять фильмов-финалистов будут показаны в городах-участниках фестиваля 6 июня, а победители получат награды", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к участию в конкурсе принимаются фильмы продолжительностью от 1 до 8 минут, без жанровых и тематических ограничений. 

Прием заявок открыт с 15 октября 2019 года до 26 апреля 2020 года включительно. Каждый участник может подать на конкурс до 5 работ. Десяток финалистов, выбранных селективной комиссией, будет объявлен 19 мая 2020 года.

Десять фильмов-финалистов покажут в городах-участниках фестиваля в рамках VІІ "Чилдрен Кинофеста", который состоится с 29 мая по 7 июня 2020 года.

7 июня во время церемонии закрытия фестиваля с участием юных авторов фильмов будут названы победители конкурса: лучший украинский детский фильм (награда - почетный диплом и 20 000 грн); приз зрительских симпатий (10000 грн), и лучшие детские фильмы в категориях 7-10 и 11-14 лет (дипломами и по 5000 грн).

"Чилдрен Кинофест" проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Источник: https://telegraf.com.ua
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