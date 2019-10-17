Новая "Семейка Аддамсов" получит сиквел

Спустя всего несколько дней после старта создатели мультфильма объявили о запуске в производство продолжения, сообщает Deadline. Дело в том, что в премьерный уикенд мультфильм, рассчитанный на взрослую публику, собрал в домашнем прокате 35 миллионов долларов. Эта цифра настолько удовлетворила продюсеров, что они поспешили дать зеленый свет сиквелу.





У "Семейки Аддамсов 2" уже даже есть дата релиза — 22 октября 2021 года. Надо полагать, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Оскар Айзек, Бетт Мидлер и Финн Вулфард вернутся к озвучиванию своих персонажей.



