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17 октября 19, 17:49
Новая "Семейка Аддамсов" получит сиквел
Семейка Аддамсов
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На прошлой неделе в американский прокат вышла анимация "Семейка Аддамсов", в очередной раз рассказывающая забавную историю обычной семейной жизни одной необычной мрачноватой семьи.
Спустя всего несколько дней после старта создатели мультфильма объявили о запуске в производство продолжения, сообщает Deadline. Дело в том, что в премьерный уикенд мультфильм, рассчитанный на взрослую публику, собрал в домашнем прокате 35 миллионов долларов. Эта цифра настолько удовлетворила продюсеров, что они поспешили дать зеленый свет сиквелу.

У "Семейки Аддамсов 2" уже даже есть дата релиза — 22 октября 2021 года. Надо полагать, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Оскар Айзек, Бетт Мидлер и Финн Вулфард вернутся к озвучиванию своих персонажей.

Источник: https://kinoafisha.ua
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