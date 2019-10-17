Уиллем Дефо сыграет в триллере Гильермо Дель Торо

Как сообщает издание Variety, к нему присоединился многократный номинант на премию Американской Киноакадемии Уиллем Дефо.





Ему досталась роль зазывалы странствующего карнавала, который дает работу главному герою, вводя его в мир шоу-бизнеса и обмана. Ранее стало известно, что в фильме также будут сниматься Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Рон Перлман, Ричард Дженкинс и другие известные актеры.





Напомним, что проект будет основан на произведении Уильяма Линсэя Грэшама. В центре сюжета персонаж по имени Стэнтон Карлайл, который устраивается в бродячий карнавал, чтобы узнать секрет фокуса знаменитой "женщины-медиума", которая якобы умеет читать мысли зрителей. Когда после серии интриг ему это удается, он открывает свое собственное шоу и решает пойти гораздо дальше своей учительницы, обманывая состоятельную публику. Результат оказался совсем не таким, на который герой рассчитывал.





Это уже вторая экранизация литературного первоисточника, дебютная состоялась в 1947 году. Гильермо Дель Торо говорил в одном из интервью, что его версия "будет значительно мрачнее".



