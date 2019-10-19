Фильм "Захар Беркут" собрал кругленькую сумму в прокате

Исторический экшн "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франко, который вышел 10 октября, за первый уикенд в прокате собрал более 13 миллионов гривен.





Как сообщается на официальной странице фильма в Facebook, за эти дни картину посмотрели 148 068 украинцев.





А кассовые сборы составили 13 242 471,60 грн.





Напомним, режиссером картины выступил Ахтем Сеитаблаев ("Киборги"). Главную роль в фильме сыграл голливудский актер Роберт Патрик ("Терминатор 2: Судный день", "Крепкий орешек 2"). К премьере фильма была представлена памятная монета "Захар Беркут".



