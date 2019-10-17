Веном 2: во второй части фильма появится новая злодейка

После того, как фанаты Marvel увидели в первой части "Венома" рыжеволосого Вуди Харрельсона в роли заключенного серийного убийцы Клетуса Кэссиди, конечно, появились предположения, что сиквел превратится в кровавую бойню. Но, очевидно, зрителей ждут не только визуальные, но и мощные звуковые эффекты, ведь стало известно, что в фильме также появится злодейка Визг.





Вселенная комиксов Marvel связывает Карнажа и Визг любовными отношениями, так что посмотреть на колоритную пару на большом экране было бы здорово. Правда, студия Sony отказалась комментировать информацию о том, что число злодеев в сиквеле "Венома" удвоилось, сославшись на "ранний статус проекта".





По данным издания Deadline, на роль Визг будут рассматриваться актрисы самых разных типажей, причем преимущественно те, кто не слишком знаком зрителям. Съемки "Венома 2" начнутся уже в ближайшие месяцы, так что если Визг и правда суждено воссоединиться с Клетусом Кэссиди за пределами комиксов, имя актрисы, которая её сыграет, также станет известно совсем скоро.





Напомним, в комиксах Визг, чьё настоящее имя Фрэнсис Барринсон, занималась наркоторговлей, пока однажды чуть не погибла от выстрела полицейского. Хирурги, спасая её жизнь, допустили некую ошибку, которая разбудила во Фрэнсис суперспособности. В их числе умение летать, создавать звуковые взрывы, а также ментально влиять на других людей, пробуждая в них самые темные и низменные инстинкты и желания.





Фрэнсис находилась в больнице для душевнобольных Рейвенкрофт, пока её не освободил Клетус Кэссиди. Так началось кровожадное приключение злодейской пары, с которой теперь предстоит схлестнуться Эдди Броку.





Пока участие в сиквеле "Венома" подтвердили Том Харди, Мишель Уильямс и Вуди Харрельсон. Но если учесть, что премьера фильма назначена на октябрь 2020 года, новости о других актерах и персонажах также не заставят себя ждать.



