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17 октября 19, 17:58
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео
Джессика Хенвик
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Вероятно, что звезда "Игры престолов" и "Железного кулака" сыграет в четвертой "Матрице".
Актриса Джессика Хенвик ведет переговоры о присоединении к четвертой части "Матрицы", которая в настоящее время находится в стадии разработки.

Иностранные источники говорят, что Хенвик довольно сильно выступила во время прослушивания и очень вероятно, что скоро присоединится к касту фильма.

Ходили слухи, что режиссер и соавтор "Матрицы 4" Лана Вачовски подготовила для актрисы женского персонажа с характером оригинального Нео в трилогии.

Вачовски является соавтором сценария с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом. Грант Хилл, который был исполнительным продюсером Matrix Reloaded и Matrix Revolutions, снова вернулся к своей "роли".

Хенвик озвучивает персонажа Алексию в мультсериале Netflix "Боги и герои" и играет Коллин Винг в "Железном кулаке" от Marvel / Netflix и его дополнительном сериале "Защитники". Она также сыграла Нимерию Санд в "Игре престолов" от HBO.

Если эта информация подтвердится, то Хенвик присоединится к актерам Киану Ривзу и Кэрри-Энн Мосс, Яхьи Абдул-Матину II, который сыграет молодого Морфеуса. Еще к касту присоединился и Нил Патрик Харрис.

Источник: https://telegraf.com.ua
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