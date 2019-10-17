"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео

Актриса Джессика Хенвик ведет переговоры о присоединении к четвертой части "Матрицы", которая в настоящее время находится в стадии разработки.





Иностранные источники говорят, что Хенвик довольно сильно выступила во время прослушивания и очень вероятно, что скоро присоединится к касту фильма.





Ходили слухи, что режиссер и соавтор "Матрицы 4" Лана Вачовски подготовила для актрисы женского персонажа с характером оригинального Нео в трилогии.





Вачовски является соавтором сценария с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом. Грант Хилл, который был исполнительным продюсером Matrix Reloaded и Matrix Revolutions, снова вернулся к своей "роли".





Хенвик озвучивает персонажа Алексию в мультсериале Netflix "Боги и герои" и играет Коллин Винг в "Железном кулаке" от Marvel / Netflix и его дополнительном сериале "Защитники". Она также сыграла Нимерию Санд в "Игре престолов" от HBO.





Если эта информация подтвердится, то Хенвик присоединится к актерам Киану Ривзу и Кэрри-Энн Мосс, Яхьи Абдул-Матину II, который сыграет молодого Морфеуса. Еще к касту присоединился и Нил Патрик Харрис.



