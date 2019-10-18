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18 октября 19, 15:44
Пол Дано сыграет Загадочника в "Бэтмене"
Пол Дано
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Звезда сериала "Побег из тюрьмы Даннемора" Пол Дано присоединился к актерскому составу фильма "Бэтмен", который будет снят по мотивам комиксов DC.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter. режиссер Мэтт Ривз доверит ему роль Загадочника.

Настоящее имя этого персонажа Эдвард Нэштон, он также известен под именем Эдвард Нигма. В комиксах являлся одним из противников Бэтмена. Загадочник несколько раз появлялся как в телевизионных проектах, так и на большом экране. Так, в картине "Бэтмен навсегда" его сыграл Джим Керри.

Одним из возможных претендентов на роль Эдварда Нигмы считался номинант на премию Американской Киноакадемии Джона Хилл, однако переговоры с ним окончились безрезультатно, и он отказался от участия в проекте. Съемки фильма "Бэтмен", вероятнее всего, начнутся в первой половине 2020 года с прицелом на премьеру еще через год.

Главную роль исполнит Роберт Паттинсон. Компанию ему составят Джеффри Райт, который воплотит на экране новую версию образа комиссара Гордона, и Зои Кравиц, согласившаяся сыграть Женщину-кошку.

Источник: https://kinoafisha.ua
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