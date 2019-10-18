Пол Дано сыграет Загадочника в "Бэтмене"

Как сообщает издание The Hollywood Reporter. режиссер Мэтт Ривз доверит ему роль Загадочника.





Настоящее имя этого персонажа Эдвард Нэштон, он также известен под именем Эдвард Нигма. В комиксах являлся одним из противников Бэтмена. Загадочник несколько раз появлялся как в телевизионных проектах, так и на большом экране. Так, в картине "Бэтмен навсегда" его сыграл Джим Керри.





Одним из возможных претендентов на роль Эдварда Нигмы считался номинант на премию Американской Киноакадемии Джона Хилл, однако переговоры с ним окончились безрезультатно, и он отказался от участия в проекте. Съемки фильма "Бэтмен", вероятнее всего, начнутся в первой половине 2020 года с прицелом на премьеру еще через год.





Главную роль исполнит Роберт Паттинсон. Компанию ему составят Джеффри Райт, который воплотит на экране новую версию образа комиссара Гордона, и Зои Кравиц, согласившаяся сыграть Женщину-кошку.



