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18 октября 19, 15:47
Дэвид Духовны возвращается в большой кинематограф
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59-летний актер присоединился к касту ремейка хоррора 1996 года "Колдовство".
 В фильме рассказывалось о группе изгоев-подростков из католической школы для девочек: они на досуге балуются колдовством, которое направляют против своих недругов. Вскоре девушки понимают, что их заклинания действительно работают и последствия – весьма серьезные.

Юных ведьм сыграют Кэйли Спэни ("Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"), Гидеон Адлон ("Общество"), Лови Симон ("Оранжевый – хит сезона") и Зои Луна ("Поза"). Сценаристом и режиссером проекта выступает актриса Зои Листер Джонс, а создатель оригинального фильма Эндрю Флеминг будет продюсировать проект вместе с Дугласом Уиком и Люси Фишер.

Духовны в последний раз появлялся на большом экране в фильме 2013 года "Громче слов". Он также снимался в сериале "Водолей", финальном сезоне "Секретных материалов" и "Твин Пикс" 2017 года. В последние годы актер написал несколько книг (и планировал экранизировать свою повесть "Брэки Fucking Дент") и занимался музыкальной карьерой: записал два альбома и устроил мировой тур в их поддержку.

Источник: https://kinoafisha.ua
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