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18 октября 19, 15:50
"Чужак" по мотивам романа Стивена Кинга: первый трейлер
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Действие истории разворачивается в небольшом городке в штате Оклахома, где зверски убивают 11-летнего мальчика.
Полиция находит на месте преступления следы ДНК и отпечатки пальцев добропорядочного учителя по имени Терри Мейтленд и арестовывает его. Однако, судя по всем уликам, в момент убийства подозреваемый находился в двух местах одновременно. 

Главные роли в мини-сериале из 10 эпизодов исполнили Джейсон Бейтман ("Озарк"), Бен Мендельсон ("Изгой-один") и Синтия Эриво ("Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"").

"Чужак" стартует почти через два года после выхода оригинальной книги Стивена Кинга — её опубликовали весной 2018-го.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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