"Чужак" по мотивам романа Стивена Кинга: первый трейлер





Главные роли в мини-сериале из 10 эпизодов исполнили Джейсон Бейтман ("Озарк"), Бен Мендельсон ("Изгой-один") и Синтия Эриво ("Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"").





"Чужак" стартует почти через два года после выхода оригинальной книги Стивена Кинга — её опубликовали весной 2018-го.



