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18 октября 19, 15:56
"Ведьмак": известна дата выхода 1 серии (ВИДЕО)
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Показ первой серии предстоящего американо-польского сериала запланирована на 17 декабря 2019 года.
Фанаты фэнтезийного цикла книг популярного польского писателя-фантаста и публициста Анджея Сапковского не могут дождаться выхода первого сезона экранизации "Ведьмака".

Как стало известно, самая первая серия 1 сезона сериала должна выйти уже в этом году, а именно 17 декабря.

Бюджет многообещающей саги составляет около 70-80 миллионов долларов. Стоит отметить, что такая сумма превышает бюджет самого рейтингового британского сериала "Игра престолов".

Как отмечают сами создатели, большинство сцен сериала сняты практически без компьютерной графики, и только с помощью практических эффектов.

Также ходят слухи, что все 8 серий первого сезона выйдут одновременно в один день. Одна серия составляет около 60 минут. 

Напомним, что главного героя, ведьмака Геральта и Ривии, сыграет английский актер Генри Кавилл, известный ролями в фильмах "Война богов: Бессмертные", "Человек из стали", "Агенты А.Н.К.Л."


Источник: https://telegraf.com.ua
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