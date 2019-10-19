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Кино
Новости кино
19 октября 19, 14:46
Крис Хемсворт назвал роль своей мечты
Крис Хемсворт
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Известный актер Крис Хемсворт поделился своей мечтой о роли в киносаге "Звездные войны".
На круглом столе во время комикс-конвента ACE Comic Con артист заявил, что вряд ли есть человек, который не имел бы подобной цели.

В ходе общения с журналистами знаменитость рассказал о том, какие меры защиты информации предпринимались студией Marvel в ходе съемок завершающего фильма "Мстители: Завершение". Звезде, как и другим участникам проекта, запретили ознакомиться с полным сценарием ленты.

В ходе рабочего процесса артисты не имели представления о развитии сюжета до тех пор, пока кинокартина не вышла в широкий прокат. Артист рассказал, что был момент, когда люди предполагали, что проходят съемки свадебного торжества, но в дальнейшем выяснилось, что это были похороны. Вместе с тем, даже сценаристам ленты "Человек-паук: Вдали от дома" не разрешили узнать, чем окончится "Финал".

Относительно "Звёздных войн" Крис Хемсворт заявил, что вырос на этом фильме. Он очень хотел бы приобрести определённый опыт, причём "больше фанатский, чем актёрский".

Источник: https://kinoafisha.ua
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