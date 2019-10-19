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Кино
Новости кино
19 октября 19, 14:47
Фильм "Однажды в Голливуде" сняли с проката в Китае
Однажды в Голливуде
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Выход фильма Тарантино отметили из-за поступивших в профильные ведомства жалоб дочери Брюса Ли.
В Китае за неделю до премьеры отменили выход фильма Квентина Тарантино Однажды в Голливуде. Об этом сообщает американское издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Причиной такого решения стала жалоба дочери Брюса Ли Шеннон китайским властям. Дочь актера обратилась в госуправление по делам кино и потребовала изменить сцены, в которых появляется ее отец: в фильме есть сцена, в которой персонаж Брэда Питта провоцирует заносчивого молодого Ли на драку и с легкостью побеждает актера.

Ранее, после выхода картины в американский прокат, дочь актера заявила, что Брюс Ли представлен в фильме как "напыщенный, наглый ублюдок", отметив, что в жизни он был совсем не таким.

Премьера фильма может состояться в намеченную дату, 25 октября, если режиссер картины сможет перемонтировать фильм, вырезав из него некоторые сцены с Брюсом Ли.

Напомним, фильм Однажды в Голливуде Квентина Тарантино стал самым кассовым во всей его карьере.

Источник: https://kinoafisha.ua
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