Фильм "Однажды в Голливуде" сняли с проката в Китае

В Китае за неделю до премьеры отменили выход фильма Квентина Тарантино Однажды в Голливуде. Об этом сообщает американское издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.





Причиной такого решения стала жалоба дочери Брюса Ли Шеннон китайским властям. Дочь актера обратилась в госуправление по делам кино и потребовала изменить сцены, в которых появляется ее отец: в фильме есть сцена, в которой персонаж Брэда Питта провоцирует заносчивого молодого Ли на драку и с легкостью побеждает актера.





Ранее, после выхода картины в американский прокат, дочь актера заявила, что Брюс Ли представлен в фильме как "напыщенный, наглый ублюдок", отметив, что в жизни он был совсем не таким.





Премьера фильма может состояться в намеченную дату, 25 октября, если режиссер картины сможет перемонтировать фильм, вырезав из него некоторые сцены с Брюсом Ли.





Напомним, фильм Однажды в Голливуде Квентина Тарантино стал самым кассовым во всей его карьере.



