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21 октября 19, 10:27
Канье Уэст презентовал трейлер документального фильма
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Сеть кинотеатров IMAX обнародовала трейлер фильма "Jesus Is King".
Трейлер фильма "Jesus Is King", который посвящен одноименному альбому Канье Уэста, наконец-то презентовали.

Видео было опубликовано на их YouTube-канале сети кинотеатров IMAX.

Режиссером картины стал известный британский фотограф Ник Найт. 

В фильме расскажут о проекте Sunday Service ("Воскресная служба" - ред.), на котором Канье Уэст, совместно с госпел-хором, исполняет свои песни.

По трейлеру можно мало что понять. Создатели показали лишь белый свет, лестницу на небеса и небольшой отрывок из Евангелия от Марка.

"Он говорил: "Время пришло. Царство Божье близко. Покайтесь и уверуйте в Евангелие", — так оно звучит.

В Англии фильм "Jesus Is King" должен выйти уже 25 октября.


Источник: https://telegraf.com.ua
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