"Колдунья" установила антирекорд 2019 года

Как свидетельствует статистика портала BoxofficeMojo, в свои премьерные выходные лента смогла собрать лишь 36 миллионов долларов, то есть даже меньше, чем ожидалось еще в субботу.





Таким образом, вторая серия отстала от первой почти в два раза. Напомним, что оригинальная лента, главную роль в которой сыграла Анджелина Джоли, стартовала с куда более внушительными 69,4 миллиона долларов. Более того, результат "Колдуньи 2" оказался худшим среди всех релизов компании Walt Disney в 2019 году. Ранее лидером в этом рейтинге был основанный на анимационной классике фильм "Дамбо", заработавший в свой первый уик-энд в домашнем прокате 45 миллионов долларов.





За пределами Северной Америки "Колдунья 2" чувствовала себя гораздо увереннее: в международном прокате фильм собрал 117 миллионов долларов. Таким образом, мировые сборы достигли 153 миллионов долларов. Отметим, что производственный бюджет проекта оценивается в 185 миллионов долларов, значит, для окупаемости ему нужно собрать не менее 450 миллионов долларов.



