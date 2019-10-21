Звезда "Хоббита" сыграет Леонардо да Винчи

Авторами восьмисерийного проекта о жизни и творчестве художника выступают Фрэнк Спотниц ("Секретные материалы") и Стив Томпсон ("Шерлок"), режиссёр – Дэниэл Персивал. Съёмки стартуют в 2019 году.





- Запечатлеть такую персону, как Леонардо, – это одна из самых увлекательных и волнующих задач за всю мою карьеру. Трудно постичь, как человек столь выдающийся вообще мог существовать, не говоря уже о человеческой мотивации, которая побуждала его достигать столь невероятных вещей, – цитирует Deadline заявление Спотница.



