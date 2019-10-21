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Кино
Новости кино
21 октября 19, 16:45
Владимир Зеленский подписал важный закон о кино
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, подписал закон о государственной поддержке кинематографии с целью привлечения иностранных инвестиций.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Документ, в частности, предусматривает предоставление государственной субсидии для возврата иностранным кинопроизводителям 25% затрат на съемку фильмов на территории Украины.

Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против нашей страны.

Ожидается, что реализация закона будет способствовать продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, популяризации украинских авторов и произведений в мире, сотрудничества и созданию совместных кинопроектов с ведущими западными продюсерами.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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