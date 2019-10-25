Популярная американская рэперша призвана добавить блеска новому "Форсажу".





Хип-хоп исполнительница Карди Би пополнила актерский состав очередной части "Форсажа". О том, кого именно она сыграет в фильме, пока неизвестно, но скорее всего это будет персонаж второго плана. Роль в "Форсаже" станет для Карди Би уже не первым появлением в кино, ведь чуть ранее она успела сыграть в комедии Лорин Скафарии "Стриптизерши" (2019).





Я очень устала и хочу спать, но думаю, что все получится наилучшим образом,— сказала Карди Би, обращаясь к подписчикам Дизеля.





Интересно, что помимо Карди Би в "Форсаже 9" появится еще одна звезда из мира музыки. Речь о пуэрториканском исполнителе по имени Осуна, который считается одним из самых многообещающих артистов латиноамериканской сцены.





Вин Дизель в новом "Форсаже" вновь сыграет Доминика Торетто. К своим привычным ролям также вернутся Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Джордана Брюстер, Крис "Лудакрис" Бриджес, Хелен Миррен и Шарлиз Терон.





Наряду с ними в актерский состав вошли Джон Сина, Финн Коул и Анна Савай. Что до "потерь", то в фильме не будет Дуэйна Джонсона (Люк Хоббс) и Джейсона Стэйтема (Деккард Шоу), поскольку они стали героями спин-оффа "Форсаж: Хоббс и Шоу", который вышел в этом году.





Режиссером "Форсажа 9", как и в случае с шестой частью франшизы, стал Джастин Лин. Релиз картины состоится 21 мая следующего года.



