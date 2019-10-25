Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.65
USD
24.84
RUB
0.39
EUR
28.02
USD
25.22
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
24 октября 19, 12:43
Шайа ЛаБаф присоединился к касту драмы "Части женщины"
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Съемки картины начнутся в декабре этого года в Монреале.
Американский актер Шайа ЛаБаф, который появится с Робертом Де Ниро в криминальной драме "После изгнания", также сыграет в фильме "Части женщины".

Как сообщает The Hollywood Reporter, исполнительницей главной роли станет звезда сериала "Корона" Ванесса Кирби.

По сюжету, женщина теряет ребенка во время неудачных домашних родов, и теперь ей придется попытаться жить с этой потерей, а также – заново наладить отношения с мужем и матерью.

Режиссером проекта стал болгарин Корнел Мундруцо. Он поставит ленту по сценарию Каты Вебер.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Зои Кравиц сыграет Женщину-кошку в новом "Бэтмене"
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео
Пол Дано сыграет Загадочника в "Бэтмене"
Дэвид Духовны возвращается в большой кинематограф
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Первые претенденты на "Оскар-2020"
noimage"Посторонний": украинская лента получила награду. Видео
noimageКарди Би пополнила актерский состав очередной части Форсажа
Лента новостей