Первые претенденты на "Оскар-2020"

Известно, что в номинации "Лучшая мужская роль" за "Оскар" в 2020 году поборются Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде"), Джонатан Прайс ("Два папы"), Роберт Паттинсон и Мэттью Райс ("Прекрасный день по соседству").





Актера Леонардо Ди Каприо выдвинула на "Оскар 2020" студия Sony. Также Квентина Тарантино и Брэда Питта, тоже номинирован на премию, однако в категории "Лучшая мужская роль второго плана".





Кроме этого стало известно, что студия Sony также непосредственно выдвинула актеров, которые сыграли в картине "Прекрасный день по соседству": Мэттью Райса – в категории "Лучшая мужская роль", и Тома Хэнкса в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".





Киностудия A24 выдвинула в качестве кандидатов на получение "Оскара" Роберта Патинсона и Уиллема Дэфо, сыгравшие в фильме "Маяк".





Платформа Netflix представила на рассмотрение киноакадемии актеров, сыгравших в картине "Два папы". Это являются Джонатан Прайс – в категории "Лучшая мужская роль", и Энтони Хопкинс – в категории "Лучшая мужская роль второго плана".



