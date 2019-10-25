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24 октября 19, 12:51
Первые претенденты на "Оскар-2020"
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Стали известные первые актеры, выдвинутые на получение главной американской кинематографической премии "Оскар".
Известно, что в номинации "Лучшая мужская роль" за "Оскар" в 2020 году поборются Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде"), Джонатан Прайс ("Два папы"), Роберт Паттинсон и Мэттью Райс ("Прекрасный день по соседству").

Актера Леонардо Ди Каприо выдвинула на "Оскар 2020" студия Sony. Также Квентина Тарантино и Брэда Питта, тоже номинирован на премию, однако в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Кроме этого стало известно, что студия Sony также непосредственно выдвинула актеров, которые сыграли в картине "Прекрасный день по соседству": Мэттью Райса – в категории "Лучшая мужская роль", и Тома Хэнкса в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

Киностудия A24 выдвинула в качестве кандидатов на получение "Оскара" Роберта Патинсона и Уиллема Дэфо, сыгравшие в фильме "Маяк".

Платформа Netflix представила на рассмотрение киноакадемии актеров, сыгравших в картине "Два папы". Это являются Джонатан Прайс – в категории "Лучшая мужская роль", и Энтони Хопкинс – в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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