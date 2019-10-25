Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.95
USD
25.11
RUB
0.39
EUR
27.92
USD
25.14
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
25 октября 19, 14:03
Для 25-го "Бонда" сняли три разные концовки
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Чтобы избежать утечки информации и потенциальных спойлеров, режиссер 25-го "Бонда" Кэри Фукунага снял три разных финала картины, сообщает Mirror.
Напомним, 25-я серия бондианы наконец получила официальное название — "No Time To Die" ("Не время умирать"). Сюжет фильма держится в строжайшем секрете, но известно, что для Дэниэла Крэйга это будет последнее появление в образе 007.

Действие начнется на Ямайке, где Джеймс Бонд, решивший отдохнуть от службы на британское правительство, проводит время со своей возлюбленной в исполнении Леа Сейду (эта героиня впервые появилась в предыдущей части "Спектр"). Но, ясное дело, работа и долг перед родиной находят его даже на карибском острове.

Как сообщает издание, никто из членов съемочной группы в настоящее время не знает, какой именно из отснятых финалов войдет в прокатную версию.

Релиз запланирован на апрель 2020 года.

Источник: https://kinoafisha.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Создатель "Сотни" рассказал, о чем будет приквел сериала
noimageВласти Китая запретили пускать фильм "Джокер" в прокат
noimageКинофестиваль Киевской недели критики 2019
noimageSony вернет на экраны "Однажды в Голливуде"
Лента новостей