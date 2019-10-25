Для 25-го "Бонда" сняли три разные концовки

Напомним, 25-я серия бондианы наконец получила официальное название — "No Time To Die" ("Не время умирать"). Сюжет фильма держится в строжайшем секрете, но известно, что для Дэниэла Крэйга это будет последнее появление в образе 007.





Действие начнется на Ямайке, где Джеймс Бонд, решивший отдохнуть от службы на британское правительство, проводит время со своей возлюбленной в исполнении Леа Сейду (эта героиня впервые появилась в предыдущей части "Спектр"). Но, ясное дело, работа и долг перед родиной находят его даже на карибском острове.





Как сообщает издание, никто из членов съемочной группы в настоящее время не знает, какой именно из отснятых финалов войдет в прокатную версию.





Релиз запланирован на апрель 2020 года.



